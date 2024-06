Sommer-Wiesn an Xantener Südsee Fetzentaler sorgen für Oktoberfest-Stimmung mitten im Sommer

Am Samstag, 29. Juni, wird die Sommer-Open-air-Reihe fortgesetzt. Die Kölner Band Kasalla gibt ein Konzert im Naturbad Xantener Südsee. Wegen des Achtelfinales der deutschen Nationalmannschaft gegen Dänemark um 21 Uhr wurde der Auftritt von Kasalla auf 18.30 Uhr vorverlegt. Weiter geht es dann am Samstag, 24. August, mit Atze Schröder. Als „Erlöser“ tritt der Comedian im Naturbad Xantener Südsee auf. Am Sonntag, 25. August, geht es weiter mit Nightwash, der „Kult-Marke für Stand-up-Comedy in Deutschland“, wie das FZX schreibt. Am letzten Augustwochenende folgen zwei Konzerte: Am Freitag, 30. August, tritt Michael Schulte im Naturbad Xantener Südsee auf, am Samstag, 31. August, Beatrice Egli. Weitere Infos gibt es unter www.f-z-x.de.