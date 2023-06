Debatte in der Politik Braucht Xanten mehr Tempo 30?

Sollte auf mehr Straßen in Xanten Tempo 30 gelten? Die CDU kann sich das grundsätzlich vorstellen, wie ihr stellvertretender Fraktionsvorsitzender Dirk Görtzen am Dienstagabend im Planungsausschuss sagte: „Auf den Straßen, auf denen es sinnvoll ist und der Sicherheit dient.“ Aber flächendeckend? Also auch auf Hauptstraßen im Stadtgebiet? „Das ist für uns nicht zielführend.“