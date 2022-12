Freundeskreis Nigeria aus Xanten sucht Unterstützer Internatskinder brauchen Licht zum Lernen

Aktuell stehe die Installation von Photovoltaikanlagen an zwei Schulen im Mittelpunkt der Bemühungen. Zum einen am St.-Joseph’s-Institute in Enugu, zum anderen am St.-Joseph’s-Institut in Agbani. Die Schule in Enugu, der Landeshauptstadt des Bundesstaates Enugu in Nigeria, wurde 1995 als Anlern- und Berufsschulzentrum für Jugendliche mit und ohne Behinderung sowie für Straßenkinder errichtet. Hier konnte bereits im Laufe des Jahres durch Spendengelder aus Xanten eine Photovoltaikanlage errichtet werden, die den Schul- und Internatsbetrieb mit Strom für Beleuchtung, Telefon, PC und weitere elementare Bereiche versorgt.