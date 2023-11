„Gegen das Vergessen der Verbrechen der Nazis“ Erinnerung an die Pogromnacht

Darüber hinaus erinnert die Partei Die Linke am Donnerstag, 9. November, um 17 Uhr an der ehemaligen Synagoge in Xanten an der Scharnstraße 14 an die „abscheulichen Verbrechen der Nazis in der Nacht vom 9. zum 10. November 1938“, wie sie in einer Mitteilung schrieb. Bei den Pogromen im gesamten damaligen Deutschen Reich seien Synagogen in Brand gesteckt, Geschäftshäuser teilweise zerstört und geplündert, Tausende Juden von der SS in Konzentrationslager gebracht und weitere Juden verhaftet worden. Auch die Synagoge in Xanten, die es damals gab, sei in der Nacht geschändet worden.