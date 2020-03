Regelmäßige Treffen geplant : So will die Stadt Xanten junge Menschen in politische Debatten einbinden

So will die Stadt Xanten junge Menschen in politische Debatten einbinden

Xanten Vertreter der Verwaltung und des Stadtrats sollen sich regelmäßig mit Jugendlichen treffen und über Themen austauschen. Aber eine Beteiligung der Jugend an der Politik könne nur gelingen, „wenn sie auch klare, sichtbare Ergebnisse für die jungen Menschen bringt“, warnt die Verwaltung.

Die Stadt schlägt eine neue Veranstaltungsreihe vor, um junge Menschen an politischen Entscheidungen in Xanten zu beteiligen. Mehrmals im Jahr sollen sich Vertreter des Stadtrats und der Verwaltung mit Schülervertretern und weiteren Jugendlichen treffen und über bestimmte Themen austauschen. „Aus dem Austausch sollten sich Aufgaben für die Politik und die Verwaltung ableiten – bestenfalls mit Umsetzungsbeteiligung von jungen Menschen“, erklärt die Stadt. Sie bezeichnet die Veranstaltungen als Jugendhearing, also als Anhörung, und denkt über ein Treffen pro Quartal oder pro Halbjahr nach. Der Stadtrat stimmt darüber in seiner Sitzung am Dienstag, 10. März, ab.