Aufführung von Peter und der Wolf Gefeiertes Schattenspiel

Eine mit einem hübschen Garten bemalte Schattenwand in der Mitte der Bühne, ein Klavier- und ein Schlagwerk-Spieler links vor der Bühne sowie ein Quintett von Blechbläsern rechts vor der Bühne: So präsentierte sich der hintere Teil der Mensa des Städtischen Stiftsgymnasiums Xanten am Sonntagnachmittag, als Heike Sauer als Vorstandsmitglied des Vereins Stadtkultur Xanten die Aufführung des Musikmärchens „Peter und der Wolf“ mit einem freundlichen Dankeschön an alle beteiligten Personen und Gruppen eröffnete. Besonders dankte sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Arbeitskreis Asyl, die sehr viel Herzblut in die Vorbereitungen gesteckt hätten. „Ich hoffe, dass Sie bei der Aufführung genauso viel Freude haben werden, wie wir sie bei den Proben hatten“, bereitete Heike Sauer die vielen kleinen und großen Gäste auf eine vergnügliche, etwa einstündige Schattenspiel-Darbietung mit brillanter Orchestermusik-Begleitung vor.