Auf dem Xantener Markt So war das Wein- und Musikfest

Musikalisch machte die Band Super Jazz den Anfang, bevor Michael Larsen, der viele Jahre selber in der Domstadt gelebt hat, einige seiner eigenen sowie gecoverte Songs zum Besten gab und so die Stimmung anheizte. „Es ist schön, wieder hier zu sein und diese Stimmung zu erleben und das bei diesem Traumwetter“, so Larsen, bevor er mit einem seiner ersten Hits, „Die letzten Flamingos“, dafür sorgte, dass die Tanzfläche nicht verwaiste. Den Rest besorgten dann Ute und Olli vom Duo Querbeet, die ebenfalls seit Jahren Garanten für Stimmung und eine gefüllte Tanzfläche sind. So war es auch diesmal. „Die beiden sind der Hammer“, sagte eine Besucherin des Festes, die mit einigen Freundinnen aus der Nachbargemeinde Alpen in den Luftkurort gekommen war. Vor der Bühne ließen mittlerweile etliche Tanzwütige ihrer ausgelassenen Stimmung freien Lauf.