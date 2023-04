Preisvergleich von Immobilienverband Für ein Haus in Düsseldorf gibt es mindestens zwei Häuser in Xanten

Für ein Haus in Düsseldorf gibt es mindestens zwei Häuser in Xanten. So groß sind die Unterschiede. Jedenfalls im neuen Preisspiegel Wohn- und Gewerbeimmobilien 2023 des Immobilienverbandes IVD West. Für den Bericht wurden die Informationen aus 150 Städten in Nordrhein-Westfalen zusammengetragen. „Aktuelle Marktpreise bilden die Grundlage für die Statistik“, schreibt der IVD. Wir haben uns die Ergebnisse für Xanten angesehen und sie mit anderen Städten verglichen. Eine Übersicht.