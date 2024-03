Sonderführungen und Quiz vor der Europawahl So viel Europa steckt im Stiftsmuseum

Xanten beteiligt sich mit verschiedenen Aktionen an der Kampagne „Let’s Europe“ vom Regionalverband Ruhr (RVR), die der Europawahl am Sonntag, 9. Juni, vorgeschaltet ist. So wird es am Sonntag, 26. Mai, einen Info-Tag inklusive Mitmachtkonzert auf dem Marktplatz geben. Am gleichen Tag werden im Stiftsmuseum zwei Führungen angeboten, in denen sowohl niederländisch als auch deutsch gesprochen wird. „Wir hoffen, dass wir Gäste aus beiden Ländern haben, die so miteinander ins Gespräch kommen“, sagt Hensolt.