Durchschnittszahlen vom statistischen Landesamt So stieg das Jahreseinkommen der Xantener

Von allen 396 Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen landete Xanten im Jahr 2018 auf Rang 236. Auch im Kreis Wesel lag die Stadt im Mittelfeld. Den kreisweiten Durchschnitt bezifferten die Statistiker auf 41.268 Euro je steuerpflichtigen Einwohner. In Alpen lag das Durchschnittseinkommen bei 44.099 Euro (2017: 41.825 Euro), in Sonsbeck bei 45.227 Euro (2017: 43.625 Euro) und in Rheinberg bei 43.867 Euro (2017: 42.099 Euro). Am höchsten war es 2018 in Hünxe (48.261 Euro), am niedrigsten in Kamp-Lintfort (35.231 Euro). Diese Positionen hatten beide Kommunen schon 2017 eingenommen: Kamp-Lintfort mit 34.231 Euro und Hünxe mit 46.264 Euro.