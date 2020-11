Buchhandel macht weniger Umsatz : Fachberatung ist auch in Corona-Zeiten gefragt

Volker Muthmann gehört die Buchhandlung Librarium. „Die Kunden stöbern weniger, sie suchen sich die Bücher gezielter aus“, sagt er. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Xanten Anders als im Frühjahr dürfen die Buchläden weiter öffnen, aber es bleibt „ein schwieriges Jahr“, wie Händler aus Sonsbeck und Xanten berichten. Die Kunden stöbern weniger in den Läden. Die Umsätze gehen zurück.

Gern gekauft wird derzeit im Librarium „Der Heimweg“, der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek. Für Umsatz in der Xantener Buchhandlung an der Marsstraße sorgt ebenfalls der 13. Alpenkrimi von Jörg Maurer mit dem Titel „Den letzten Gang serviert der Tod“. Viele Kunden sind Volker Muthmann trotz Corona treu geblieben. Sie kommen persönlich vorbei, schätzen die fachkundige Beratung und bestellen die Belletristik nicht im Internet. Der Inhaber hat in den vergangenen Monaten allerdings ein anderes Einkaufsverhalten beobachtet: „Die Kunden stöbern weniger, sie suchen sich die Bücher gezielter aus.“

Die Folgen der Pandemie haben auch die stationären Buchhändler wie er zu spüren bekommen. So gab der Börsenverein des Deutschen Buchhandels bekannt, dass der Handel zwischen Januar und September im Vergleich zum Vorjahr fast ein Zehntel ihrer Umsätze eingebüßt habe. Im Librarium gingen die Umsätze in dem Zeitraum „zwischen sechs und sieben Prozent“ zurück, sagt Muthmann.

Info August in 2020 bislang umsatzstärkster Monat Steigerung Laut einer Mitte Oktober veröffentlichten Sonderauswertung des Marktforschungsunternehmens Media Control sind im deutschsprachigen Buchmarkt in den vergangenen drei Monaten im Schnitt 794 Bücher pro Minute gekauft worden. Im Vergleichszeitraum zum Vorjahr sei das ein Plus von elf Prozent, erklärten die Marktanalysten. Rückgang Wie Media Control weiter ausführt, seien im März im Schnitt nur 404 Buchverkäufe und im April 373 pro Minute registriert worden. Zwischen dem 23. März und 19. April waren die Buchhandlungen geschlossen. Stärkster Monat im Jahr 2020 war bislang der August (807).

„Die Sommermonate liefen ganz gut, es kamen auch viele Touristen ins Geschäft. Der Oktober war dann ruhiger.“ Gelohnt habe sich die Entscheidung, auch über eine Online-Plattform Bücher zu verkaufen, meint der 63-Jährige. Librarium hat sich genialokal.de angeschlossen. Dort bieten mehrere hundert Inhaber-geführte Buchhandlungen ihre Produkte an. Der Online-Verkauf konnte die Verluste im März und April, als auch die Buchhandlungen zumachen mussten, nicht wirklich auffangen, sagt Muthmann, der in seinem Geschäft zwei Teilzeitkräfte beschäftigt. „Diese Zeit war schon hart. Da hat es auch nicht viel gebracht, dass wir die Bücher zu den Kunden gebracht haben.“

Wann er in Rente geht, macht Volker Muthmann auch davon abhängig, wie sich „die Geschäfte allgemein entwickeln“. Die Bundesregierung hat sich mit den Nöten der Branche befasst. Aus dem Zukunftsprogramm „Neustart Kultur“ fließen Fördermittel in Höhe von 20 Millionen Euro als finanzielle Unterstützung insbesondere an kleinere Verlage und Buchhandlungen.

Günter Meyer, dem der Sonsbecker Bücherbogen an der Hochstraße und die Buchhandlung am Rathaus in Kleve gehören, kennt diesen Fördertopf. Der 65-Jährige überlegt noch, ob er einen Antrag stellen soll: „Es ist schon sehr zeitaufwendig, ehe man alle Unterlagen ausgefüllt hat.“ Bislang sei es ein „sehr schwieriges Jahr“. In beiden Geschäften liege der Umsatzrückgang bei rund zehn Prozent. „Glücklicherweise sind uns die Vermieter entgegengekommen.“

Im Bücherbogen, in dem eine Vollzeitkraft und zwei Teilzeitkräfte arbeiten, greifen einige Kunden im Moment bewusst lieber zu heiteren Geschichten, andere nehmen ein Buch mehr mit, „falls man mal in Quarantäne muss“. Mitarbeiterin Wilma Tenelsen: „Ich meine, dass mehr gelesen wird. Oft werde ich nicht nur von Kunden, sondern auch vermehrt von Bekannten nach Buchtipps gefragt.“ Ihr Chef sagt, „dass manche, die ohnehin schon viel lesen, in der jetzigen Zeit sogar noch mehr lesen“.