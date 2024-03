Haushaltsreden der Fraktionen So beurteilt die Politik die finanzielle Lage der Stadt Xanten

FBI Der FBI-Fraktionsvorsitzende Peter Hilbig erinnerte daran, dass alle Fraktionen in den vergangenen Monaten zusammen an einer Haushaltskonsolidierung gearbeitet haben. Sie seien aufeinander zugegangen, hätten eigene Positionen verlassen, ohne ihre Eigenständigkeit zu verlieren. „Ich bin in diesem Punkt ein wenig stolz auf Xanten.“ Wenn die FBI dazu beigetragen habe, „freut mich das“. Einigen sei das Ergebnis zu gering ausgefallen. Auch er habe sich mehr gewünscht. „Aber lasst uns das doch als Ansporn verstehen, gemeinsam weiter zu machen!“ Mit einem langfristigen Haushaltskonzept. Hilbig appellierte an die anderen Fraktionen, daran zusammen zu arbeiten. „Xantens Bürgerinnen und Bürger haben es nicht verdient und werden auch kein Verständnis dafür aufbringen, wenn sich die Politik und Verwaltung nur streiten.“ Der sachliche Streit gehöre dazu. Aber am Ende müssten die Ratsmitglieder zusammen eine Lösung finden. „Zusammen! Darin liegt die Kraft, daraus kann eine Lösung generiert werden, auch wenn es viel Arbeit bedeutet, das ist unsere Aufgabe, das verdient Xanten!“