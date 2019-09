Wahl des Bürgermeisterkandidaten : CDU plant mehrere Rededuelle mit Görtz und Ingendahl

Xanten Der Fahrplan steht fest: Xantens Bürgermeister Görtz und Herausforderer Ingendahl stellen sich mehrmals den Fragen der Bürger, bevor die CDU-Mitglieder einen von beiden zu ihrem Kandidaten für die Wahl 2020 bestimmen.

Die CDU in Xanten will im November entscheiden, ob sie mit Amtsinhaber Thomas Görtz oder einem anderen Bewerber als Bürgermeisterkandidat in die Kommunalwahl 2020 gehen wird. Dafür will sie die Bevölkerung stärker einbeziehen als früher. Görtz und sein Herausforderer Daniel Ingendahl sollen sich zunächst auf drei öffentlichen Podiumsdiskussionen den Fragen von Bürgern stellen, bevor die CDU-Mitglieder eine Woche später auf einer sogenannten Aufstellungsversammlung bestimmen, wer der Bürgermeisterkandidat der Christdemokraten wird. Darauf hat sich der erweiterte Vorstand geeinigt, wie der Stadtverbandsvorsitzende Tanko Scholten unserer Redaktion mitteilte.