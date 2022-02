Neuer Audio-Guide : Das Smartphone wird zum Dom-Führer

Zusätzlich wurden große Bildschirme installiert. Auf ihnen können Bilder, die auf dem eigenen Handy vielleicht etwas klein sind, groß betrachtet werden, wie Dombauhütten-Leiter Johannes Schubert (r.), Propst Stefan Notz (l.) und Kunsthistoriker Thomas Fusenig erklärten. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Sonst gilt in der Kirche, dass das Handy bitte ausgeschaltet werden sollte. Aber in Xantens Dom werden Besucher sogar dazu ermuntert, es zu benutzen: um mit einem neuen Audio-Guide mehr über ihn zu erfahren.

Auch die St.-Viktor-Propsteigemeinde ist im digitalen Zeitalter angekommen: Besucher können sich ab sofort kostenfrei von ihrem Smartphone durch den ehrwürdigen Dom führen lassen. Dafür ist ein Audio-Guide entwickelt worden, also ein digitaler Dom-Führer. Er kann mit dem Handy aufgerufen werden, dann führt er den Besucher durch das Gebäude – in vier Sprachen übrigens: Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch. Dieser Audio-Guide ersetze den Baedeker, sagte Propst Stefan Notz bei der Vorstellung des neuen Angebots. „Die Menschen kommen nicht mehr mit einem dicken Reiseführer in den Dom.“ Sprach’s und zog sein Handy aus der Manteltasche.

Außerdem wurden drei Mediensäulen von der Firma Soundgarden aus München im Dom installiert: im Eingangsbereich (Südportal), in der Krypta und im Kreuzgang. Wer seinen Handapparat gerade nicht dabei hat, kann sich auch an diesen Mediensäulen per Touchscreen durch den Dom, das Stiftsmuseum, die Dombauhütte klicken. Um nicht ständig sein Smartphone ans Ohr halten zu müssen oder es auf laut zu stellen, werden die Besucher gebeten, den Audio-Guide mit einem Kopfhörer zu benutzen. Den kann man sich übrigens auch kostenfrei am Eingang ausleihen oder für kleines Geld erwerben.

Info So funktioniert der neue Audio-Guide Interaktive Dom-Führung Besucher können mit ihrem Smartphone einen QR-Code einscannen oder direkt die Webseite für den Audio-Guide aufrufen: domxanten.currit.net/. Die Inhalte können im Dom aufgerufen werden – kostenlos über das W-Lan vor Ort. Sie lassen sich aber auch vorher schon auf das Smartphone herunterladen.

Rund eine Stunde dauert der Rundgang durch die 23 Stationen. Er beginnt am Eingang am Südportal. „Willkommen in der heutigen Pfarrkirche St. Viktor, dem bedeutendsten mittelalterlichen Kirchenbau zwischen der Nordsee und Köln“, wird der Besucher empfangen. Auf einem Flyer, der am Eingang ausliegt, sind die Stationen durchnummeriert, zu denen der Audio-Guide den Besucher führt. Durch die Berührung mit dem Finger auf eines der Motive auf dem Touchscreen erfährt man zum Beispiel, was es mit der Kreuzigungs-Gruppe vor dem Eingang auf sich hat. Der Besucher lernt auch mehr über die Schätze im Dom und im Stiftsmuseum. Er hört, warum die Glöckner der Läutekompanie rhythmisch an den schweren Glocken in der Glockenstube des Südturms ziehen müssen. An anderen Stationen erfährt der Besucher Interessantes über die Altäre im Dom. An der Station 17 wird über den Kreuzgang als einen Hort der Ruhe informiert. An anderen Stationen wird über die Arbeit der Dombauhütte, die Wandteppiche der Gebrüder Riswick, das Chorgestühl, die Schätze im Stiftsmuseum gesprochen und darüber, dass der Dom nie Bischofssitz war, sondern nur wegen seiner Größe so genannt wird.

Die zwölfte Station behandelt die Krypta, die unterirdische Grabkammer, Keimzelle des Domes. Hinter dem groben Mauerwerk verbergen sich Bruchstücke von Sarkophagen und Pfeilern, von Grabsteinen mit lateinischen Inschriften. „St. Viktor ist eine Grabeskirche, errichtet auf den Gräbern von Märtyrern. Von Menschen, die für ihren Glauben starben und bis heute dafür verehrt werden“, erzählt die Sprecherin. Märtyrer habe es nicht nur in der Antike gegeben, sondern auch im 20. Jahrhundert, in der Zeit des Nationalsozialismus. In der Krypta wird an die von der Gestapo verfolgten, verhafteten und getöteten Widerstandskämpfer Nikolaus Groß, Wilhelm Frede und Johannes Maria Verweyen erinnert, an den regimekritischen Medizinstudenten Heinz Bello aus Wesel, an Kaplan Gerhard Storm aus Emmerich, der gegen die Nationalsozialisten predigte. Urnen gedenken der Ermordung von Juden, Roma, Sinti, von Homosexuellen und Andersdenkenden, die in Konzentrationslagern in Auschwitz, Bergen-Belsen und Dachau ermordet wurden. Zwei Betonstelen halten den Sarkophag des Diakons Karl Leisner aus Kleve, der 1944 im KZ Dachau vom ebenfalls inhaftierten Bischof Gabriel Piguet heimlich zum Priester geweiht wurde und ein Jahr später an den Folgen der Haft starb. Leisner wurde 1996 seliggesprochen.

Die Idee zum viersprachigen Audio-Guide entstand 2019 bei der Ausstellung zum 75. Jahrestag der Zerstörung des St.-Viktor-Doms. Initiatoren waren die Fotogruppe Blende 8, das Stiftsmuseum, Ben Q und die Dombauhütte. Mit Thomas Fusenig holten sie sich einen Kunsthistoriker aus Aachen ins Boot, der das Projekt federführend geleitet hat. Für die technischen Voraussetzungen und ihre Umsetzung (beispielsweise Verlegung der Kabel fürs W-Lan) war die Dombauhütte zuständig, produziert wurde der Audio-Guide von der international tätigen Firma Soundgarden aus München. Was die multimediale Erschließung des Doms angeht, arbeitete Fusenig eng mit Pastoralreferent Matthias Heinrich, dem Kirchenvorstand, der Dombauhütte, dem Stiftsmuseum (und hier sind federführend die ehemalige Leiterin Elisabeth Maas und die Interimsleitung Claudia Kienzle zu nennen) und Studenten der katholischen Theologischen Fakultät der Universität Münster zusammen, die noch bis Ende 2023 weiter an der multimedialen Erschließung des Xantener Domes arbeiten.

Für die technische Instandhaltung des visuellen Dom-Führers ist die Dombauhütte zuständig, die auch den technischen Support gemacht hat. Eine Arbeitsgemeinschaft des Kirchenvorstandes hat die einzelnen Stationen ausgeguckt, sich auf eine verständliche Sprache festgelegt und die Sprecher-Stimmen ausgewählt. „Teilweise waren sie uns zu langweilig, also haben wir sie ersetzt“, erzählt Simone Goebel-Langen. An jeder der 23 Stationen informieren zwei Sprecher. Das Projekt Audio-Guide wurde bundesweit ausgeschrieben und kostete „knapp unter 50.000 Euro“, so Propst Notz. Finanziert wurde es zu 90 Prozent aus Mitteln des coronabedingten Förderprogramms „Neustart Kultur“, das der Bund aufgelegt hat. Die restlichen zehn Prozent zahlt die St.-Viktor-Kirchengemeinde.

„Es werden keine Daten der Nutzer erhoben, mit der App sind keine Cookies verbunden“ versicherte Professor Fusenig. „Die katholische Kirche nimmt den Datenschutz sehr genau.“ Es gehe auch nicht darum, den Dom zu musealisieren, sondern zu verlebendigen. Dompropst Notz sprach in diesem Zusammenhang von einer „High-end-Vermittlung“. Der Xantener Dom habe quasi „eine Generation der traditionellen Vermittlung übersprungen und ist in der Gegenwart angekommen“. Der Audio-Guide solle aber keineswegs die Domführungen durch das bewährte und geschulte Personal ersetzen, so Notz.

