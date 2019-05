Mittelalterfest in Xanten : Siegfriedspektakel kehrt zurück zu den Wurzeln

Foto: Ostermann, Olaf (oo) Infos Das Programm vom Siegfriedspektakel 2019 in Xanten.

Xanten Vom 30. Mai bis zum 2. Juni findet das Mittelalterfest zum 17. Mal statt. Das umfangreiche Familienprogramm hält zahlreiche Höhepunkte parat.

Nach dem unvermeidlichen Umzug im Vorjahr kehrt das Siegfriedspektakel wieder auf das Gelände zwischen Klevertor, Kriemhildmühle und Rheinstraße zurück. Die Aufbauarbeiten haben bereits begonnen. Marktvogt Heinrich von Torgowe begleitet das Fest seit 17 Jahren von Anfang an. „Es wird etwas enger im Gegensatz zum Vorjahr, aber vor allem romantisch. Wo sonst hat man auf einem Mittelaltermarkt eine echte Windmühle und originale Stadttore aus dem Mittelalter“, sagt er voller Vorfreude.

Besonders in den Abendstunden werde es richtig gemütlich, wenn Kerzen und Fackeln leuchten, teilen die Veranstalter um die Tourist Information Xanten (TIX) und die Mittelalter-Agentur „Sündenfrei“ mit. Zudem gebe es Feuershows, die die Zuschauer begeistern sollen. Am Donnerstag geht das Spektakel bis 22 Uhr, am Freitag bis 23 Uhr und am Samstag bis Mitternacht. Sonntag endet das Fest bereits um 19 Uhr, los geht es jeden Vormittag um 11 Uhr.

Info Historisch Gewandete erhalten Rabatt Tageskarte Erwachsene zahlen 13 Euro, Kinder sieben Euro. Historisch gekleidete Gäste erhalten für zehn Euro Eintritt. Familien zahlen nur für das erste Kind, für alle weiteren Kinder und für Kinder im Vorschulalter ist der Eintritt frei. Wochenend-Tickets Erwachsene zahlen 30 Euro, Kinder 15 Euro, Gewandete 25 Euro.

Doch neben den Feuershows hat das Siegfriedspektakel noch viel mehr zu bieten. Ritter von weit her kommen zum Turnier zusammen. Zahlreiche Händler bieten an ihren Ständen ihre Waren an, zudem gibt es einen Puppenspieler und einige Konzerte. Hier sind die Höhepunkte der einzelnen Schauplätze:

Turnierplatz Der Turnierplatz dürfte tagsüber der Hauptanziehungspunkt sein. Täglich um 13 und um 16.30 Uhr greifen die Ritter zu ihren Schwertern und Lanzen, um bei den Turnieren einen Sieger zu ermitteln. Zwischen den Wettkämpfen, wenn die Turnierbahn frei ist, präsentiert ein Falkner die im Mittelalter gängige Jagd mit Greifvögeln. Abends zeigen die Ritter der Stuntgruppe „Wenzels Ritterspiele“ ihre Reit­show „Wenn Pferde mit dem Feuer tanzen“.

Klevertor-Bühne Hier kommen die Musikfans auf ihre Kosten – vornehmlich in den Abendstunden. Das Programm eröffnet jeweils um 11 Uhr allerdings der Drache Fangdorn, der zum Leben erwacht und einen bunten Mix aus Schauspiel, Live-Musik, Feuerartistik und Akrobatik bietet. Donnerstag um 19.30 Uhr spielen „The Sandsacks“ ihr Irish-Folk-Konzert, auch am Freitag kommen sie nochmal auf die Bühne. Freitag und Samstag tritt die Berliner Mittelalter-Rock-Band „Tanzwut“ auf. Im Anschluss gibt es an der Klevertor-Bühne jeweils die große Pyro- und Feuershow.

Foto: Armin Fischer (arfi) 7 Bilder So schön ist das Siegfried-Spektakel in Xanten.

Pfadfinderbühne Hier werden eher die Nachwuchsritter erwartet. Puppenspieler Fridolin Fadenreych präsentiert in seinem Theater die Stücke „Parzival – ein Held“ und „Das verlorene Drachenfeuer“. Wer an einem Tag die erste Vorstellung verpasst hat, bekommt sogar noch am selbigen die Chance, dies nachzuholen. Insgesamt spielt Fadenreych seine Stücke täglich jeweils zwei Mal.