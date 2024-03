Angespannte Haushaltslage in Xanten Siegfriedmuseum soll auf den Prüfstand kommen

Xantens Politik diskutiert über die Zukunft des Siegfriedmuseums. Hintergrund ist die angespannte Haushaltslage der Stadt. Im Hauptausschuss am Dienstagabend sprach sich eine Mehrheit dafür aus, die Verwaltung mit einer Untersuchung „über die Konsequenzen einer Schließung des Museums“ zu beauftragen. Ob dieser Auftrag erteilt wird, entscheidet aber der Stadtrat. Er stimmt in seiner Sitzung am Donnerstag, 21. März, darüber ab.