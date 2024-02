Angespannte Haushaltslage Politik stellt Xantens Siegfriedmuseum auf den Prüfstand

Die Politik in Xanten stellt das Siegfriedmuseum infrage. Die Stadtverwaltung soll damit beauftragt werden, die Ausgaben, Einnahmen und Besucherzahlen der Einrichtung auszuwerten, kündigten die Vertreter mehrerer Fraktionen in einem Pressegespräch an. Ein Ergebnis dieser Auswertung soll dem Stadtrat vorgelegt werden, damit er über die Zukunft des Siegfriedmuseums beraten kann. Es befindet sich im Gebäude der Tourist Information Xanten (TIX) und beherbergt Ausstellungsstücke aus 600 Jahren Nibelungenrezeption.