Stadtrat berät über Schließung Xantens Siegfriedmuseum bekommt Schützenhilfe

Das Siegfriedmuseum dokumentiert die Wirkungsgeschichte des Nibelungenliedes. Wie es auf seiner Internetseite erklärt, wurden die Erzählungen um Siegfried, den Drachentöter und Königssohn aus Xanten, im Mittelalter zunächst mündlich weitergegeben, dann aufgeschrieben und in der Neuzeit wiederentdeckt. Wie die Menschen in all den Jahrhunderten mit dem Nibelungenlied umgegangen sind, wie sie es auch instrumentalisiert haben, erklärt das Siegfriedmuseum in seiner Dauerausstellung mit Ausstellungsstücken aus 600 Jahren Nibelungenrezeption.