Zugang zum Ziegelhof in Xanten Rampe soll Treppe ersetzen

Anfang des Jahres schrieb die Stadt dann den Auftrag aus, erhielt aber nur ein Angebot darauf, und dieses Angebot lag doppelt so hoch, wie die Stadt ausgeben wollte. Darüber informierte der DBX die Politik in einer Sitzung im Frühjahr. Anschließend schrieb die Stadt den Auftrag erneut aus – dieses Mal offenbar mit mehr Erfolg. Nähere Informationen lagen dazu am Dienstag aber nicht vor.