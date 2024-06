„Für Sicherheit und Sicherheitsgefühl“ Xanten plant Sicherheitsdienst für Unterkünfte

Die Stadt Xanten plant, eine private Securityfirma mit einem sogenannten Revierdienst an den Gemeinschaftsunterkünften für geflüchtete Menschen zu beauftragen. Sicherheitsleute sollen also abends und bis in die Nacht hinein an den Standorten nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Darüber entscheidet der Hauptausschuss am Dienstag, 11. Juni. Das Thema wird im nichtöffentlichen Teil der Sitzung besprochen, weil es um eine Auftragsvergabe geht.