Xanten: Shantys hallen über die Nordsee

Der Shanty-Chor Vynen lädt zum zweiten Mit-Sing-Konzert im Hafen Vynen.

Der Shanty-Chor Vynen lädt zu seinem nächsten Mitsing-Konzert am Sonntag, 19. August, ein. Der musikalische Frühschoppen findet von 11 bis 13 Uhr am Pier 5 am Alt-Vynscher-Weg statt.

Beim Mit-Sing-Konzert werden etwa zwei Dutzend Chorsänger dem Publikum die Geschichte des Chores und der Shanty-Musik näher bringen. Für das Publikum liegen Liederhefte bereit, aber die zum Mitsingen vorgesehenen Stücke sind meist so populär, dass es vielen auf Anhieb leicht fallen dürfte, mit in den Gesang einzusteigen. So sind beispielsweise Titel wie „In Jonnys Kneipe“, „Nimm mich mit Kapitän, auf die Reise“, „Wo die Nordseewellen trecken an de’ Strand“ und „Wir lagen vor Madagaskar“ eingeplant. Insgesamt sollen wieder ungefähr bis zu 15 Lieder beim Konzert von allen Besuchern gemeinsam gesungen werden.