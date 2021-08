Veranstaltungen in Xanten : September wird zum Klima-Aktions-Monat

Xanten Zusammen mit Kooperationspartnern widmet sich die Stadt Xanten dem Thema Ernährung und den Folgen für Natur und Umwelt. Mit zahlreichen Veranstaltungen will sie mit den Menschen in einen Dialog eintreten.

Bereits neun Mal ist das Ensemble des Theaters Berliner Compagnie auf Einladung der Eine-Welt-Gruppe Xanten in der Domstadt aufgetreten und immer hatte es aktuelle gesellschaftspolitische Themen im Gepäck. In diesem Jahr geht es um den Fleischkonsum, die Massentierhaltung, das damit verbundene Tierleid und den Anteil an der Klimakrise. „Laut aktueller Studien resultieren etwa 25 Prozent unserer CO 2 -Produktion aus der Ernährung und daran ist wiederum zur Hälfte der Fleischverbrauch beteiligt“, sagt Wolfgang Schneider, Vorsitzender der Eine-Welt-Gruppe.