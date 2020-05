Mutmacher in der Corona-Krise : Senioren bemalen Steine

Mutmacher in der Corona-Krise

Xanten In Xanten haben sich Grundschüler und Bewohner eines Seniorenheims zusammen getan, um weitere Steine zu bemalen. Die bunten Mutmacher erweitern nur die lange Reihe von kleinen Kunstwerken im Kurpark.

(RP) Allein in der vergangenen Woche ist die Steinschlange im Kurpark in Xanten um einige Meter gewachsen. Vorher war im evangelischen Altenzentrum am Stadtpark fleißig gearbeitet worden.