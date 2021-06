Mann hatte sich in Haus verschanzt : SEK-Einsatz in Xanten unblutig und mit Zugriff beendet

Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Xanten In Xanten hatte sich am Samstagnachmittag ein Mann in einem Haus verschanzt. Die Polizei hatte die Umgebung im Ortsteil Marienbaum weiträumig abgesperrt. Das SEK war vor Ort und ist am frühen Abend in das Haus vorgedrungen.

Wie ein Sprecher der Polizei vor Ort berichtete, war der Mann allein im Haus. Man habe den Mann in Gewahrsam genommen und abgeführt. Es wurde niemand verletzt. Es werde nun geprüft, ob er in die Psychiatrie eingewiesen wird. Die Polizei merkte an, dass man SEK angefordert habe, weil man erst einmal vom Schlimmsten ausgehen musste, aber der Zugriff sei ohne Probleme gelaufen.

Im Gebäude soll der Mann bislang mit Familienangehörigen leben. Diese waren aber nicht vor Ort. Am Vormittag soll es einen Streit gegeben haben.

Die Polizei wurde am Nachmittag alarmiert. Die Familie habe angerufen, erklärten die Sprecher der Polizei weiter. Der Mann habe im Haus randaliert. Den Angaben zufolge ist er 28 Jahre alt und hat psychische Vorerkrankungen.

Anwohner berichteten unserer Redaktion, dass die Polizei in der Vergangenheit schon einige Male wegen des Mannes zu dem Haus gekommen sei. Die Ortsdurchfahrt Marienbaum war in beiden Richtungen gesperrt. Vor dem Gebäude standen während des Einsatzes zahlreiche Polizeiautos.

(wer/felt)