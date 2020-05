Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Störung durch Menschen : Erstmals seit 2017 wohl kein Seeadler-Nachwuchs

Das Seeadler-Paar in seinem ersten Horst. Die Vögel mussten ein neues Nest bauen, nachdem der Baum bei einem Sturm umgefallen war. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Xanten Auf der Bislicher Insel in Xanten lebt das einzige Brutpaar in NRW. Seit 2017 hat es bisher in jedem Jahr Jungvögel großgezogen. 2020 wird es vermutlich nichts damit werden, nachdem die Seeadler von Menschen gestört worden sind.