Jungtier braucht Hilfe Ein Xantener Seeadler-Küken sucht Adoptiv-Eltern

Für das Seeadler-Küken aus Xanten, das im März gerettet wurde, wird gerade in Schleswig-Holstein nach einer neuen Familie gesucht. Wie der Vorsitzende des Naturschutzbundes (Nabu) im Kreis Wesel, Peter Malzbender, am Freitag erklärte, hat er das Jungtier dafür am vergangenen Wochenende zum Wildpark Eekholt gebracht, wo es solange lebt, bis neue Seeadler-Eltern gefunden wurden. Dafür wurde ihm in einem Raum ein Nest gebaut, unter anderem mit Moos.