Halbwaise wurde gerettet Xantener Seeadler-Küken hat ein neues Zuhause

(wer) Für den jungen Seeadler, der im März auf der Bislicher Insel in Xanten gerettet wurde, ist ein neues Zuhause gefunden worden. Wie der Vorsitzende des Naturschutzbundes (Nabu) im Kreis Wesel, Peter Malzbender, am Freitag im Gespräch mit unserer Redaktion berichtete, ist die Halbwaise am vergangenen Montag in den Horst eines Seeadler-Pärchens mit einem eigenen Jungtier auf der Insel Poel in Mecklenburg-Vorpommern gesetzt worden – damit es von ihnen aufgezogen wird. Malzbender war dabei, er hat beobachtet, wie der Seeadler-Junge aufgenommen wurde. In den folgenden Tagen hat er sich immer wieder telefonisch erkundigt, wie es dem Xantener Greifvogel dort im Nordosten ergeht. Malzbender ist zuversichtlich, dass die Halbwaise von den Adoptiveltern und ihrem Kind, einem Seeadler-Mädchen, angenommen wird. Die ersten Tage waren jedenfalls positiv.