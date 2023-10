Mindestens zwei Standorte im Kreis Wesel Der Niederrhein hat nun weitere Seeadler-Reviere

Es war eine Sensation, als 2017 erstmals Seeadler auf der Bislicher Insel Nachwuchs bekommen hatten. Das war rund 200 Jahre nicht mehr in NRW vorgekommen. Heute ist die Auenlandschaft in Kostenpflichtiger Inhalt Xanten als Brutrevier der imposanten Greifvögel etabliert. Zuletzt im Frühjahr dieses Jahres sind dort wieder zwei Jungtiere zur Welt gekommen, die in wenigen Wochen das heimische Habitat verlassen werden. Doch wie die Biologische Station Kreis Wesel nun auf Anfrage bestätigt, war die Bislicher Insel in diesem Jahr nicht das einzige Naturschutzgebiet am Niederrhein, in dem es Brutversuche von Seeadlern gegeben hat. An mindestens zwei weiteren Standorten in der Region sind Horste gebaut worden. Im Kreis Wesel gibt es nun mindestens zwei Seeadler-Reviere.