Xantener macht Ausbildung zum Kirchenmusiker „An Orgel habe ich damals überhaupt nicht gedacht“

Erst über das Volkeningheim, in das Hedderich zu Beginn seines Studiums in Münster einzog und das mit der Evangelischen Studierendengemeinde verbunden ist, kam er in Kontakt mit Liturgie, mit Gottesdiensten, Taizé-Gesängen – und dem Orgelspiel. „Ein Mitbewohner hat Orgel gespielt und mich gefragt, ob das nicht auch was für mich sei“, berichtet Hedderich. Frei nach dem Motto „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ entschied er sich für das Schnupperangebot des Bistums zur Vorbereitung auf den C-Kurs: wöchentlicher Orgelunterricht, in Hedderichs Fall über zehn Monate. Seit der anschließenden erfolgreichen Aufnahmeprüfung im vergangenen Herbst erhält der 32-Jährige weiter einmal pro Woche Orgelunterricht bei Kirchenmusiker Michael Schmutte und singt im Kammerchor an der Herz-Jesu-Kirche. „Ich übe fast täglich“, sagt Hedderich. Die Koordination von Tasten und Pedal reizt ihn besonders: „Das ist eine schöne Herausforderung, das Üben nach Noten macht mir wieder richtig Spaß.“