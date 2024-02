Vertrag soll verlängert werden Schwimmfreunde sollen Xantens Hallenbad weiter betreiben

Die Politik in Xanten befasst sich mit dem weiteren Betrieb des Schul- und Sportbads. Dabei geht es um die Frage, ob diese Aufgabe weiter von den Schwimmfreunden übernommen wird. Die Verwaltung schlägt vor, den bestehenden Vertrag mit dem Verein um ein Jahr bis Mitte 2025 zu verlängern, um in der Zwischenzeit über einen neuen Vertrag zu verhandeln. Darüber beraten der zuständige Fachausschuss am 27. Februar und der Hauptausschuss am 12. März. Die Entscheidung trifft der Stadtrat am 14. März.