Harald Rodiek ist neuer Vorsitzender Wechsel bei den Xantener Schwimmfreunden

Info

Kurse Die Schwimmfreunde Xanten bieten im Hallenbad wieder Aqua Fitness an. Die Termine wurden am Mittwochabend freigeschaltet. Es gibt Kurse am Montag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag. Bisherige Teilnehmer und Interessenten sind informiert. Es gab direkt zahlreiche Buchungen. An einzelnen Terminen gibt’s noch freie Plätze. Termine für die Schwimmkurse sind noch nicht bekannt. Sie sollen bald veröffentlicht werden. Anfragen an folgende E-Mail-Adresse: gf.schwimmfreunde@gmail.com