Schwimmkurs, Aqua-Fitness und Wassergymnastik Schwimmfreunde Xanten haben im Januar neue Kurstermine

Für alle Kurse ist die Anmeldung am Sonntag, 17. Dezember, ab 10 Uhr online auf der Homepage der Schwimmfreunde möglich. Weitere Informationen dazu stehen dort. Die Bezahlung erfolgt per Überweisung. Die Kurse umfassen je neun bis zehn Einheiten. Eine Mitgliedschaft bei den Schwimmfreunden ist zur Teilnahme nicht erforderlich. Der Verein betreibt das Hallenbad an der Heinrich-Lensing-Straße 5.