Schwimmfreunde Xanten: Verein wünscht sich größeres Hallenbad

Xanten Die Schwimmfreunde Xanten schlagen ein zweites 25-Meter-Becken vor, damit mehr Menschen das Hallenbad nutzen können. Allerdings müsste die Stadt dafür Geld in die Hand nehmen, und ihre Haushaltslage ist jetzt schon angespannt.

Xantens Stadtrat hat den Antrag der Schwimmfreunde in den zuständigen Ausschuss für Schule, Sport und Kultur verwiesen. Im März stehen die Beratungen und eine Entscheidung an. Noch ist unklar, wie viel eine Erweiterung kosten würde und ob sich die Stadt das leisten will. Xantens Haushaltslage ist angespannt. Kämmerer Stephan Grundmann rechnet bereits mit deutlich mehr Schulden in den nächsten Jahren, weil die Politik den Bau einer Mehrfachturnhalle und die Erweiterung des Stiftsgymnasiums diskutiert.