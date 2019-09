Schwierige Suche : City-Spielecken lassen auf sich warten

Xanten Die Innenstadt soll auch für Kinder kurzweilig werden. Aber die Suche nach geeigneten Spielgeräten gestaltet sich schwierig. Es wird wohl auch teurer als geplant. Deshalb verschiebt die Politik die Entscheidung erst einmal.

Die geplanten Spielecken für Kinder in der Innenstadt lassen weiter auf sich warten. Schon im Frühjahr 2018 hatten die Grünen den Antrag gestellt, sie an verschiedenen Standorten in der Fußgängerzone einzurichten, damit auch Kinder ihre Kurzweil haben. Dieser Vorschlag war im Rat auch grundsätzlich angenommen worden. Aber nun hakt es noch bei der Umsetzung. Denn es sollen keine Spielgeräte von der Stange aufgestellt werden, wie sie auf vielen Spielplätzen zu finden sind, sondern sie sollen optisch etwas hergeben, am besten in historischer Tradition der Stadt stehen.