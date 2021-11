Autos zusammengestoßen : Schwerer Unfall auf B 57 in Wardt

Schwerer Unfall auf B 57 in Wardt

Nach dem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge Am Bruckend in Wardt war die Mörmterer Straße (B 57) lange Zeit komplett gesperrt. Foto: Norbert Prümen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Freitagnachmittag zu einer stundenlangen Vollsperrung der Mörmterer Straße (B 57) in Wardt geführt. Dabei ist nach Zeugenangaben mindestens eine Person schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber ist an der Unfallstelle gelandet. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.