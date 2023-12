Schwarzlichtparty im Schützenhaus in Xanten Die Jugend kann wieder feiern gehen

Xanten · Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien gibt es wieder eine „Schwarzlichtparty“ im Historischen Schützenhaus in Xanten. Sie richtet sich an Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren. Sponsoren sorgen dafür, dass es keinen Eintritt gibt.

15.12.2023 , 11:01 Uhr

Sponsoren und Veranstalter (v.l.): Benny Lurvink, Philipp Schäfer, Jan Angenedt und Michael Neumaier. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

In Xanten wird am Mittwoch, 20. Dezember, wieder eine Party speziell für Jugendliche veranstaltet. Damit auch viele Teenager mitfeiern können, gibt es keinen Eintritt, außerdem sind die Preise für Getränke und Speisen reduziert. Das machen mehrere Menschen möglich: Gastronom Michael Neumaier und das Tacit Mobile DJ-Team veranstalten die „Schwarzlichtparty 2.0“ im Historischen Schützenhaus und verzichten dafür auf Einnahmen, der Round Table unterstützt sie finanziell, damit die Kosten auch ohne Eintritt gedeckt sind. Die „Schwarzlichtparty“ richtet sich an Jugendliche im Alter von zwölf bis 16 Jahren. Ende Oktober hatte es sie zum ersten Mal gegeben. Etwa 300 Jugendliche feierten im Schützenhaus, wie Michael Neumaier berichtete. Die Premiere sei ein „Erfolg“ gewesen. „Wir haben ganz viele positive Rückmeldungen bekommen.“ Von den Jugendlichen, aber auch von Eltern, die geschrieben hätten, „dass wir es auf jeden Fall wieder machen müssen“. Endlich gebe es auch etwas für Jugendliche in diesem Alter in Xanten. Bei der Premiere hatte es schon einen Sponsor gegeben, dieses Mal ist es der Round Table 158 Xanten. Er unterstütze die Party, „weil es eine coole Sache ist“, sagte Benny Lurvink vom Round Table. Für dieses Alter gebe es sonst keine Möglichkeit, um feiern zu gehen, sagte Jan Angenendt. Die Schwarzlichtparty geht von 19 Uhr bis 22 Uhr. Da es der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist, lautet das Motto „Schools out“. Während der Party werden alkoholfreie Getränke und Snacks angeboten. Eine professionelle Musik- und Lichtanlage wird aufgebaut. DJs legen die aktuellen Hits auf. Ein Sicherheitsdienst macht die Einlasskontrolle. Cola, Fanta und andere Getränke kosten zum Beispiel zwei Euro, genauso wie ein Slush-Cocktail, eine Portion Pommes oder gefüllte Pizzabrötchen. Auch im nächsten Jahr soll es Schwarzlichtpartys wieder für Jugendliche geben. Er könne sich vorstellen, dass es drei oder vier Termine im Jahr gebe, sagte Neumaier.

(wer)