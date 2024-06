Maßnahme gegen Elterntaxis Schulstraßen-Versuch in Xanten soll nach den Sommerferien starten

Xanten · In der Politik zeichnet sich eine Mehrheit dafür ab, an den Grundschulen in Lüttingen und Marienbaum zwei Zufahrtsstraßen zeitweise für den Kfz-Verkehr zu sperren. Für Kinder soll es dadurch sicherer werden. Worüber noch diskutiert wird.

06.06.2024 , 17:14 Uhr

In Lüttingen soll die Pantaleonstraße vor und nach dem Unterricht für den Kfz-Verkehr gesperrt werden. Durch Elterntaxis gab es in der Vergangenheit schon ein Verkehrschaos vor der Schule Foto: Armin Fischer (arfi)

Von Markus Werning Verantwortlicher Redakteur Xanten/Rheinberg.