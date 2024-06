Maßnahme gegen Verkehrschaos vor Schulen Schulstraßen-Test startet nach den Ferien

Info

Parkplätze Die Stadtverwaltung hat sich die Verkehrssituation an der Kindertagesstätte St. Pantaleon in Lüttingen angesehen – die Kita liegt in Nachbarschaft zur Hagelkreuzschule. Die Verwaltung hat auch mit der Leitung der Einrichtung gesprochen. Der Bring- und Holverkehr laufe vor allem über die Straße Am Schürkamp, erklärte die Verwaltung. In Absprache mit der Kita wolle sie das Personal bitten, verstärkt am Sportplatz zu parken, um an der Straße am Schürkamp mehr Parkplätze für den Hol- und Bringverkehr zu haben.