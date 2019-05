Investitionen in Schulen : Neue Sporthalle bleibt Reizthema

Investitionen in Schulen

Xanten Die Haushaltsdebatte in Xanten versetzt Schulleiter in Sorge. Deshalb baten sie Vertreter der Ratsfraktionen zum Gespräch. Reizthema bleibt eine neue Sporthalle.

Ein „angenehmes und konstruktives Gespräch“, fasste Franz-Josef Klaßen das Treffen am Donnerstagabend von vier Schulleitern mit Vertretern der Lokalpolitik zusammen. Thema waren künftige Investitionen in die Schulen. In einem Brandbrief hatte der Direktor des Stiftsgymnasiums gemeinsam mit Kollegen der Gesamtschule und der Grundschulen Anfang April von „großer Sorge“ gesprochen, weil der Haushalt 2019 der Stadt im Rat keine Mehrheit gefunden hatte. Damit würden für die „Schulen und ihre Schülerinnen und Schüler dringend notwendige Maßnahmen verhindert.“ Die Pädagogen hatten zugleich die Lokalpolitik zu einem Gespräch eingeladen, um ihre Position darzulegen. Auch eine Vertreterin der Stadt nahm daran teil.