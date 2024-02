Gemeinsame Erklärung für Demokratie Schulen aus Xanten zeigen Gesicht

In der gemeinsamen Erklärung warnen die Schulen, dass „rechtsextreme Positionen und menschenverachtende Haltungen in unserer Gesellschaft nach wie vor präsent“ seien. Immer wieder würden „rassistische, entwürdigende, ausgrenzende Äußerungen auf Versammlungen und in den (sozialen) Medien“ geäußert, auch gebe es rassistisch motivierte Gewalttaten. „Wir nehmen wahr, dass die Aggressivität und die Selbstverständlichkeit, mit der rechtsextreme und rechtspopulistische Positionen öffentlich geäußert und verbreitet werden, in den letzten Jahren zugenommen hat und sich dadurch der öffentliche Diskurs in Teilen verschiebt“.