Langes Party-Wochenende Xantener Schützenhaus wird zur Karnevalshochburg

Das lange Karnevals-Partywochenende beginnt traditionell mit dem Möhneball am Donnerstag, 8. Februar. Er beginnt um 17.11 Uhr und setzt den Startschuss für die närrischen Tage. Am Freitag, 9. Februar, folgt ab 19.11 Uhr die XBK-Rocknacht. Am Samstag, 10. Februar, steigt die große XBK-Karnevalssause, auch sie startet um 19.11 Uhr. Die After-Zug-Party fängt am Sonntag, 11. Februar, um 16.11 Uhr an. Dazu sind alle Karnevalsfans eingeladen.