193. Schützenfest Schützengesellschaft Xanten ermittelt einen neuen König

Das Schützenfest hatte im Juli mit den Kompanieschießen begonnen. Adrian Thyssen jr., Rüdiger Simon und Friedhelm Bosch gewannen in ihren Kompanien jeweils die Kompaniemedaille, Christian Grune, Ulrich Heindorf und Dirk Overhage jeweils die Ehrenscheibe. Die jeweils besten zehn Schützen der drei Kompanien traten am 26. Juli zum Bataillonsschießen an, um den Pokal in die eigenen Reihen zu holen. Nach einem spannenden Wettkampf konnte die Dritte Kompanie den Sieg für sich proklamieren. Sie erreichte insgesamt 382 Ringen. Dahinter folgte die Zweite Kompanie mit 363 Ringen und die Erste Kompanie mit 362 Ringen. Die Bataillonsmedaille ging an Fabio Scalla (Erste Kompanie), die Bataillonsscheibe an Maximilian Dyckmans (Dritte Kompanie).