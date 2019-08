Schützenfest : Schützengesellschaft Xanten hat einen neuen König

Xanten Die Schützengesellschaft Xanten hat seit Samstagabend einen neuen König. Karl-Eberhardt Mölders. Er machte kurzen Prozess und musste nur viermal abdrücken, um den von Michael Jansen mit viel Mühe gebauten Holzvogel aus dem Kugelfang zu befördern.

Es war genau 20.37 Uhr am Samstagabend, als Karl-Eberhardt Mölders erstaunt sah, wie der Vogel fiel und kurz darauf die Arme in die Höhe riss. Der Schütze der zweiten Kompanie der Schützengesellschaft war der einzige Reflektant – so nennen die Xantener die Bewerber um die Königswürde.