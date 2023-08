Fotos Xantens Majestäten der Schützenfeste 2023

St.-Pantaleon-Bruderschaft in Lüttingen: Das Königsschießen in Lüttingen war in diesem Jahr ein spannender Dreikampf gewesen. Mit dem 88. Schuss setzte sich schließlich Martin Haesters gegen André Greef und Marvin Belker durch. Anschließend feierten sie zusammen: Auch die beiden unterlegenen Aspiranten gehören zum Thron. Somit wird die St.-Pantaleon-Schützenbruderschaft Lüttingen in diesem Jahr vom Königspaar Martin und Lisa Haesters regiert. Ihrem Throngefolge gehören an: André und Lissi Greef, Marvin Belker und Lisa van de Locht, Nils Kruse und Christiane Hüsch, Lucas Greef und Emily van Wesel, Jonas Wilmsen und Verena Lunkwitz, Christian und Michaela Greef.