Brauchtum in Xanten : Schützenfest der Wardter Willibrord-Bruderschaft beginnt

Wardt Am Samstag, 10. August, findet das Königsschießen mit erweitertem Preisschießen in der Dorfmitte statt.

Bei der anschließenden Vorstellung des Schützenfestprogramms zeigten sich alle Abteilungen gut vorbereitet. Am kommenden Samstag tritt die Bruderschaft an der Schützenwiese an, um anschließend die Ehrengäste im Pfarrheim und den scheidenden König in dessen Residenz abzuholen. Gegen 15.30 Uhr beginnt das Königsschießen mit erweitertem Preisschießen in der Dorfmitte.

In der nächsten Woche findet die Wardter Kirmes am Hafen statt. Im Festzelt startet am Freitag, 16. August, die Schlagerparty mit „Magic Sound“ und am Samstag, 17. August, der Galakrönungsball mit der Tanzkapelle „Sunset“. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei. Der Samstag beginnt aber schon in der Frühe mit Musik. Ab 7 Uhr zieht das Tambourcorps in zwei Gruppen zum traditionellen Wecken durch Wardt. Um 17 Uhr heißt es dann erneut Antreten am Pfarrheim. Nach Abholung der Ehrengäste und des neuen Throns zieht die Bruderschaft zum Sportplatz, wo gegen 18 Uhr die große Festparade stattfindet. Zum traditionellen Fahnenschwenken haben sich Schwenker auch aus anderen Bruderschaften angemeldet. Beim anschließenden Krönungsball werden Gastvereine aus Lüttingen, Mörmter, Xanten und Birten erwartet. Brudermeister Bühren lädt alle Wardter zum Mitfeiern ein.