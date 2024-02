Xantener Schüler machen Betriebspraktika Spannender Einblick in den Berufsalltag

Vielerorts waren in Xanten während der vergangenen zwei Wochen recht viele junge Menschen emsig bei der Arbeit zu sehen. Ob in Kindergärten oder in Arztpraxen, ob in Einzelhandelsgeschäften oder auch im Krankenhaus, überall absolvierten Schülerinnen und Schüler der Willi-Fährmann-Gesamtschule und der Marienschule ihr ein- oder auch zweiwöchiges Betriebspraktikum. „Dieses Praktikum soll den Schülerinnen und Schülern im Rahmen der Landesinitiative ‚Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule – Beruf in NRW‘ – eine Berufs- und Studienorientierung bieten“, so wurde es den Eltern der Schülerinnen an der Privaten Mädchenrealschule in Xanten, der Marienschule, mitgeteilt.