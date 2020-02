Ausstellung in der Stadtbücherei Xanten : Zeichnen auf Japanisch

Xanten Die Schülerin Vanessa Säger stellt ihre Manga-Bilder in der Stadtbücherei Xanten aus. Es ist eine Premiere.

Seit ihrem zehnten Lebensjahr zeichnet Vanessa Säger. Eine Auswahl ihrer Bilder zeigt sie in diesem Monat in der Stadtbücherei. Es ist die erste Ausstellung der 17-jährigen Schülerin aus Sonsbeck-Hamb. Ihr Umfeld hatte sie dazu ermutigt, mit ihren Werken an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Bilder sind bis zum 29. Februar in der Stadtbücherei zu sehen.