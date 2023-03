Schüleraustausch von Xanten und Saintes Eine Freundschaft lebt wieder auf

Die Marienschule in Xanten hat nach langer Pause durch die Corona-Pandemie wieder Austauschschülerinnen und -schüler aus Saintes in Frankreich begrüßt. „Ihr seid – Deutsche und Französinnen und Franzosen – Botschafter eurer Heimatländer und bringt eure Sprache, eure Kultur mit und erkennt sicher bald, wie viel euch verbindet“, sagte Schulleiter Michael Lemkens zur Begrüßung der jungen Menschen. „Das ist so wichtig, gerade in einer Zeit, in der durch fehlendes Verständnis füreinander Unfriede in der Welt herrscht.“