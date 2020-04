Protestbanner in Xanten : Kritik an Öffnung der Schulen in NRW

Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen (Archiv). Foto: picture alliance/dpa/dpa

Xanten Auch in Xanten gibt es Kritik am Kurs der NRW-Landesregierung in der Corona-Krise: Unbekannte haben ein Protestbanner an ein Schulgebäude gehängt, das sich gegen Ministerpräsident Armin Laschet richtet.

Unbekannte haben am Stiftsgymnasium in Xanten in der Nacht zu Montag Protestbanner gegen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet aufgehängt. Darauf warfen sie dem CDU-Politiker vor, er mache Schüler zu Versuchsobjekten, um sich als Kanzlerkandidat zu profilieren. In einer E-Mail an die Redaktion machten die Urheber auf die Aktion aufmerksam und schrieben, dass sich „ein paar Schüler“ dafür zusammengetan hätten, die in den nächsten Wochen ihre Abiturprüfungen schreiben müssten. Ihre Namen nannten sie nicht.

Die Schulleitung bestätigte, dass die Banner an der Schule gehangen haben. Sie selbst sei über die Aktion nicht informiert worden und habe die Banner am Montag sofort abnehmen lassen, als sie davon erfahren habe, sagte der stellvertretende Schulleiter Georg Gerißen. Das Schulgebäude sei nicht der Platz für politische Demonstrationen.

Auf Nachfrage kritisierte einer der beteiligten Schüler, dass die Schulen schrittweise wieder geöffnet würden, obwohl viele Fragen zum Coronavirus wie Ausbreitung, Übertragung und Gegenmittel bisher nicht geklärt seien. „Wer kann es verantworten, wenn ein Schüler unwissentlich einen Mitschüler und dieser daraufhin zum Beispiel seine Großeltern ansteckt?“ Zwar seien an den Schulen Schutzmaßnahmen ergriffen worden. Aber es gebe keine Maskenpflicht, und im Schulgebäude sei ein Kontakt untereinander unumgänglich.

In der vergangenen Woche hatten die Schulen in NRW wieder für diejenigen geöffnet, die vor Abschlussprüfungen stehen, zum Beispiel die Abiturjahrgänge. In den vergangenen Tagen wurde das schon von Schülern in den sozialen Medien, aber auch in Schermbeck und Düsseldorf kritisiert.

(wer)