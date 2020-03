Bahnverbindung : Schüler-Protest am Gleis der RB 31

Xanten Schülerinnen des Berufskollegs und der Marienschule in Xanten wollen wegen der Unzuverlässigkeit des Pendelzuges „Der Niederrheiner“ nicht länger Frust schieben. Sie sammeln Unterschriften und stoßen auf breite Unterstützung.

Viele Kinder- und Jugendliche aus den umliegenden Gemeinden gehen in Xanten zur Schule und müssen sich morgens und mittags auf die Regionalbahn 31 verlassen. Immer häufiger sind sie verlassen und erscheinen mit Verspätung zum Unterricht. Insbesondere wenn Klassenarbeiten anstehen, ist das nicht nur ärgerlich, sondern auch höchst problematisch. Drei Schülerinnen des Berufkollegs Placidahaus und zwei der Marienschule haben daher zu Jahresbeginn beschlossen, dass es an der Zeit sei, etwas gegen die „unzumutbaren Zustände“ zu unternehmen. Sie initiierten eine Unterschriftenaktion.

Die Inititiatorinnen der Aktion sprachen andere Fahrgäste an Bahnhöfen und im Zug an, forderten sie auf, ihrem Protest Ausdruck zu verleihen. Auch einige Mitschüler schlossen sich dem Protest an. Rund 130 Unterschriften sind so innerhalb weniger Wochen zusammengekommen. Die Schülerinnen bemängeln neben den Verspätungen und Ausfällen auch den in diesen Fällen fehlenden Ersatzverkehr und die mangelhafte Kommunikation seitens der Nordwestbahn.